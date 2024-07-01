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Псковские археологи рассказали о судьбе найденных на раскопах артефактов

Псковские археологи рассказали, как складывается судьба найденных на раскопах артефактов.

Здесь и далее: фото Telegram-канала «Псковская археология»

Как сообщает Telegram-канал «Псковская археология», обнаруженная в октябре 2022 года на раскопе на улице Псковской в Печорах накладка в виде льва спустя два года экспонируется в Музее истории города Печоры в компании других археологических находок 2019-2022 годов.

«Музей небольшой, кроме нескольких витрин, посвященных археологии, стоит посмотреть зал, посвященный народности сето, их костюму и украшениям», - добавили археологи.