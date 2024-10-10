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Арт-медиации и многочисленные экскурсии ждут гостей на «Ночи искусств» в Псковском музее

Тематические экскурсии, выставочные залы, уникальные работы Псковских художников подготовили для гостей «Ночи искусств», которая пройдёт в Псковском музее со 2 по 3 ноября. Мероприятия пройдут на нескольких площадках в Музейном квартале, каждая из которых будет посвящена разным направлениям искусства. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Экскурсия-эссе «Элемент игры в искусстве Серебряного века», малый зал первого этажа Картинной галереи

Площадка посвящена рубежу XIX и XX столетий, который отмечен напряженным духовным поиском и смелыми экспериментами в искусстве. На ней представят произведения художников А. Бенуа, С. Сорина, К. Юона и С. Судейкина. Все они дают повод к размышлению о роли игры и театрализации в творчестве и жизни людей эпохи Серебряного века.

Экскурсия «Наивные художники Псковской земли», большой зал цокольного этажа Картинной галереи

Здесь вниманию посетителей будут представлены уникальные работы «наивных» художников Псковской земли. Каждый из них отличается яркой индивидуальностью и обладает неповторимым видением окружающего мира. Работы непрофессиональных художников, творивших в ХХ веке и в наше время, являются важной частью музейное собрания Псковского музея.

Арт медиация «Творчество художников-шестидесятников А.А. Аникеенка, Э.М. Белютина и П.А. Оссовского», цокольный этаж

Арт-медиация позволит провести ассоциации между художественными работами и собственным опытом. Она провоцирует интеллектуальное и чувственное общение с работами художников, обмен мнениями, оставляет пространство для эмоционального переживания искусства.

Экскурсия «Его величество фарфор», цокольный этаж Поганкиных палат

Выставка представит собрание фарфора Псковского музея-заповедника как источник, отражающий историю развития фарфора в целом и отдельных её периодов, а также повседневную культуру и быт жителей Востока, Европы и России конца XVIII – ХХ века. На выставке вы увидите около 400 предметов, многие из которых будут представлены впервые.

Экскурсия «Культурная жизнь уездного города», Поганкины палаты

Выставочное пространство «Город Торопец Псковской губернии» познакомит с историей и культурой одного из старейших русских городов. Посетители увидят книжные памятники, масштабную этнографическую коллекцию и церковную утварь. Изюминкой выставки является ранее не экспонировавшаяся картина из фондов музея.

Экскурсия «Убранство палат белокаменных», первый этаж Поганкиных палат

В ходе экскурсии группа посетит экспозицию «Кабинет купца Поганкина» – воссозданное рабочее пространство легендарного псковского купца. Гости смогут изучить его библиотеку, познакомиться с праздничной и повседневной посудой и утварью того времени, увидеть знаменитые печные изразцы и многое другое. Экспозиция является интерактивной.

Экскурсия «Вечная красота: мрамор, серебро, бронза», цокольный этаж Поганкиных палат

На экскурсии гости познакомятся с социокультурной средой провинциального губернского города последней трети XIX – начала XX века и возникновением идеи создания музея в рамках деятельности членов Псковского археологического общества.

Отметим, что количество участников тематических экскурсий ограничено. Информация по телефону: +78114931140.