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Объявить год рядовых членов партии предложили на совещании первичных отделений «Единой России» в Пскове

На семинаре-совещании первичных отделений «Единой России» Псковской области обсудили предлагаемые изменения в положение о первичках. Об этом депутат Государственной Думы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский.

Партийцы предложили:

вернуться к некогда действовавшему принципу формирования и работы отделений — в рамках производственных коллективов;

в качестве критерия оценки эффективности работы секретарей первичек рассмотреть социальную работу партийцев на округах;

в обязательном порядке одним из помощников депутата сделать секретаря первички с конкретного округа, который находится в постоянной связи с жителями, знает их вопросы и проблемы;

объявить следующий год годом рядовых членов партии.

«Предложений гораздо больше. В ближайшее время мы их соберем, сформулируем видение о работе первичек в контексте специфики Псковской области. Документ направим в ЦИК партии. Принятие усовершенствованного положения станет новым этапом развития первичек. Они — прочный фундамент партии. Именно на них мы опирается в решении больших задач. Они помогали землякам в период пандемии, а сейчас поддерживают участников СВО. В нашем регионе зарегистрировано 539 первичных отделений «Единой России», они объединяют почти 10 тысяч членов партии и 4,5 тысячи сторонников», - сказал Александр Козловский.