«Не чтобы Госдеп по голове погладил»: Дмитрий Солонников высказался о необходимости конкуренции на выборах

Конкуренция и открытость на сентябрьских выборах в Государственную Думу и законодательные собрания в регионах необходимы, в первую очередь, самим гражданам. Такую точку зрения в эфире программы «Политкухня» на радио ПЛН FM (102,6 FM) высказал известный политолог, директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.

«Конкуренция будет со всех точек зрения. Она крайне важна. Это заявка на то, что пришли, не испугались проблем. Причем проголосовать (нужно) всем нам. Нам сейчас не нужно доказывать Западной Европе, Соединенным Штатам, что у нас легитимные выборы. Это важно нам самим. Мы это делаем не для кого-то, чтобы перед кем-то отчитываться. У нас нет задачи отчитаться перед ОБСЕ или перед Советом Европы. Нам нужно процесс провести так, чтобы мы сами были уверены, что получился тот результат, который мы хотели, и мы это получили. Мы за это будем бороться все вместе», – отметил Дмитрий Солонников.

По мнению политолога, создавать искусственную конкуренцию - «бессмысленное занятие».

«Ни в коем случае нельзя делать конкуренцию ради конкуренции. Это бессмысленное занятие, когда мы зачем-то хотим просто показать, что у нас есть конкуренция. Этого не нужно. Есть реальные участники, есть реальная конкуренция, она есть, и это прекрасно, это очень хорошо. Никого никогда не надо зажимать. У нас этого и не происходит в стране. Все, кто хочет, у кого есть возможности, в выборах участвуют, восемь партий без сбора подписей. Конкуренция будет - и она важна, важна открытость, легитимность. Это важно для нас самих, не чтобы Госдеп погладил по голове, как мы ждали этого 30 лет назад», – добавил Дмитрий Солонников.

Он также отметил активную деятельность Избирательной комиссии Псковской области во главе с ее председателем Игорем Соповым. По словам эксперта, работа облизбиркома заметна на федеральном уровне. В частности, недавно проведенный форум ТИК позволил коллегам из других регионов обменяться опытом и идеями.

«Избирательные комиссии, кстати, тоже активно готовятся к выборам. И Избирательная комиссия Псковской области проводит большую работу, кстати, очень заметную на фоне страны. Не всегда региональные комиссии так активно выступают. Псков в этом отношении очень серьезно заметен на федеральном уровне. Здесь идет активная работа. Одно дело, когда идут обсуждения в Москве, когда говорят с позиции Москвы, как нужно проводить кампании, а другое дело, когда приезжают коллеги из таких же регионов и обмениваются кейсами, обмениваются идеями на своем уровне. Вот это как раз в Пскове происходит», – заключил Дмитрий Солонников.

Напомним, выборы депутатов Государственной Думы и Законодательного Собрания Псковской области пройдут в сентябре 2026 года. Перед началом избирательных кампаний Псковская Лента Новостей и ПЛН FM запустили новый проект «Политкухня». Его цель — придать политической жизни ярких красок и вернуть людям интерес к выборам. ПЛН остается единственным региональным СМИ, которое на своих площадках на системной основе освещает ход кампаний и дает возможность высказаться представителям всех политических сил.