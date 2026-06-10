Политолог Дмитрий Солонников — о внешних угрозах, выборах в Псковской области и вожжах в женских руках

Одним из наиболее серьезных вызовов избирательной кампании 2026 года в России является внешняя угроза. Такое мнение политолог, директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников высказал в эфире ПЛН FM (102,6 FM), отвечая на вопросы об оценке вызовов, которая содержалась в майском выступлении сотрудника администрации президента РФ Александра Харичева.

Как сообщалось ранее, начальник управления президента по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов заявил о ведущейся против России информационно-психологической войне, обострении террористической угрозы, резком росте влияния новых технологий и повышении тревожности в обществе.

«Александр Харичев подчеркивал, что один из важнейших вызовов – это внешние угрозы: атаки во время выборов, которые могут быть, отключение интернета, которое наверняка будет. Насколько оно будет массовым? Если у нас дистанционное электронное голосование, а люди уже настроились на то, что они уехали и будут голосовать через ДЭГ, а его нет? Это серьезный вызов, и нужно будет показать, что мы проголосовали, и это абсолютно легитимно», – сказал Дмитрий Солонников.

Давая общую оценку неофициальной избирательной кампании, эксперт отметил активность ряда политических партий в России в целом и в Псковской области в частности. «Если мы откроем любой поисковик, посмотрим список топ-10 новостей, скорее всего, "Единая Россия" там будет: предложила законопроект, провела конференцию, собрала наказы людей в Народную программу, где-то выступила. В этом отношении "Единая Россия" все время находится в топе новостей. Поэтому люди, читая новости, видят именно "Единую Россию"», – пояснил Дмитрий Солонников. Он также напомнил, что партия провела предварительное голосование по отбору кандидатов на сентябрьские выборы и привлекла к ПГ большое количество избирателей, которые «уже включены в политический процесс».

«Пока "Единая Россия" – несомненный лидер, а борьба за второе место продолжается», – обозначил одну из главных интриг выборов Дмитрий Солонников. Как свидетельствуют результаты социологических исследований, на статус «партии №2» претендуют КПРФ, ЛДПР и «Новые люди». По мнению директора Института современного государственного развития, «вытянуть» КПРФ на выборах способен председатель партии Геннадий Зюганов.

«Зюганов – это бренд КПРФ, и он его вытягивает. У него большой антирейтинг, но это не так важно. Есть стабильный электорат, который будет голосовать четко за Зюганова. Он узнаваем, он понятен. Он, конечно, не 100 рублей, чтобы всем нравиться. Но те, кому он нравится, они за Зюганова будут ходить голосовать. Это будет кликабельный материал, он будет рассматриваемый, и он будет мотивировать для того, чтобы прийти, проголосовать. Если Зюганов что-то сказал, то на это будут идти смотреть», – подчеркнул Дмитрий Солонников.

К партиям, активно использующим узнаваемый бренд федерального лидера, он отнес и ЛДПР. Эксперт считает, что партия справилась с задачей смещения акцентов от бывшего лидера Владимира Жириновского на Леонида Слуцкого. «ЛДПР может за счет федеральных лидеров вылезать. Слуцкий стал известен, бренд Жириновского никуда не делся, эту повестку можно продвигать. По-другому и не могло быть. Невозможно было использовать только Жириновского. Избиратель бы пришел на участок поставить галочку напротив фамилии "Жириновский", не нашел бы ее и, удивившись, ушел бы обратно, поэтому должен быть Слуцкий. Его задачей было привязать себя к бренду "Жириновский", и партия с этим вполне справилась. Слуцкий – наследник Жириновского. Он во многом пытается копировать такой же стиль общения, такое же поведение, маскулинную позицию, и это работает. За Жириновского голосовали женщины среднего возраста 30-40 лет. Слуцкий берет этот же электорат. ЛДПР начала говорить об одиноких женщинах, начала говорить о необходимости пересмотреть поддержку неполных семей. Одинокие женщины, неполные семьи - это стопроцентный электорат, который голосовал за Жириновского, а сейчас будет голосовать за Слуцкого – сильного, маскулинного, активного. Он нравится женщинам, хочется, чтобы такой мужчина был рядом, а его партия говорит о том, что именно о таких женщинах он будет заботиться. Это очень важная связка», – пояснил политолог.

По его мнению, партия «Новые люди», хотя и пытаются делать акцент на своего лидера Алексея Нечаева, но, по мнению Солонникова, это неэффективное использование ресурсов, так как Нечаев не так узнаваем, как Зюганов или Слуцкий. «У "Новых людей" большая часть потенциальных избирателей - все-таки молодежь. А молодежь, как мы знаем, на выборы ходит менее активно. Просто традиционно молодежь выпадает из сферы активности. Поговорить – да, агитировать – тоже да, прийти проголосовать – нет. Этот нестабильный электорат будет проблемой для "Новых людей". С точки зрения активности, если процент их поддержки упадет относительно декларируемого, то 10% превратятся в 8%. Объективно, будет скорее так. С другой стороны, их активность в интернете традиционно большая. Но у них не так много новостей о региональных процессах. Сделан упор на Нечаева (Алексей Нечаев – председатель партии «Новые люди – ред.). Антирейтинга у него нет практически. Но у него и узнаваемости большой нет. Он молодец, он хорошо говорит, интересно, но его не узнают. То, что они в Псковской области приняли в партию 50 человек – это хорошо, но этого мало», – считает Дмитрий Солонников.

Политолог также оценил перспективы «Справедливой России», которая, по его словам, после двухлетнего затишья вновь проявляет активность, что видно на примере Псковской области. «Практически два года партия была очень тихой. Партия балансирует на грани прохождения в Госдуму, это по всем рейтингам, кто дает 4%, кто дает 5%. Но если 4% от 60 заявленных говорит, что они придут на избирательные участки, считая их за 100%, то 4% перерастает в пять с половиной или в шесть. Чтобы реально вывести за себя голосовать, нужно быть заметными, нужно быть оппозиционными, нужно проходить со своей позицией. Депутат Алексей Чепа – это один из самых ярких спикеров Государственной Думы по международной политике. У него огромная цитируемость, он присутствует практически во всех новостных лентах. И то, что он приезжает в Псков, и то, что он в Пскове встречается с избирателями – это крайне важно и интересно. Наталья Тудакова – молодец. Она очень четко взяла в руки управление региональным отделением партии. Там нет ситуации с выпущенными вожжами, которые потом нужно ловить снова. У нее огромный прекрасный бэкграунд в партии, это не чужой человек, ее в партии прекрасно знают. У нее опыт управления государственными структурами. Это жесткая рука, которая будет направлять», - сказал Дмитрий Солонников.

Непарламентские партии, по его мнению, будут проявлять активность в последний момент в связи с ограниченностью их финансирования. «Я бы, помимо "Партии пенсионеров" и "Родины", еще добавил "Зеленых" в список, потому что у нас на Северо-Западе они представляли заметный сюжет политической жизни. От них практически во всех регионах были кандидаты в губернаторы в последние годы, они активно участвовали с разным результатом, участвовали в региональных выборах. "Пенсионеры", "Родина", "Зеленые", еще "Коммунистов России" можно было бы выделить. У них всё сводится к отложенному старту. Если нет денег, значит, все будут сконцентрированы на последний момент», – заключил политолог.

Напомним, выборы депутатов Государственной Думы и Законодательного Собрания Псковской области пройдут в сентябре 2026 года. Перед началом избирательных кампаний Псковская Лента Новостей и ПЛН FM запустили новый проект «Политкухня». Его цель — придать политической жизни ярких красок и вернуть людям интерес к выборам. ПЛН остается единственным региональным СМИ, которое на своих площадках на системной основе освещает ход избирательных кампаний и дает возможность высказаться представителям всех политических сил.