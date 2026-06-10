«Джокер может выскочить». Политолог Дмитрий Солонников не исключил неожиданности в августе

Появление условного «джокера» на парламентских выборах вполне возможно, но ясность в этом отношении наступит ориентировочно в августе. Такой прогноз в программе «Политкухня» на радио ПЛН FM (102,6 FM) сделал известный политолог, директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.

Отвечая на вопросы ведущего программы о выборах депутатов Государственной Думы и Законодательного Собрания Псковской области, эксперт не исключил, что в ходе кампаний и по итогам голосования в сентябре произойдут неожиданности.

«Если говорить о колоде карт, то тут джокер может выскочить, и этот джокер вполне присутствует. Когда ВЦИОМ показывает около 10% голосования за непарламентские партии (при этом эти 10% не персонифицируются вообще никак), то вполне может быть, что там заложены три, четыре или пять (процентов) на какую-то одну из этих партий. Этого просто не видно. Пересчитывая: 60% сказали, что примут участие в выборах, и из них 10% говорят, что (проголосуют) за непарламентские партии - это больше, чем 10%, если считать всю совокупность тех, кто придет на выборы», – пояснил Дмитрий Солонников.

По мнению политолога, выстрелить может едва ли не любая из непарламентских партий.

«Это могут быть и "Пенсионеры", у них есть свой понятный бренд и понятная идея – все, кто пенсионер, голосуйте за нас. Им не нужно три месяца, нужна одна акция - и это, может быть, сыграет. У "Родины" идея всегда в том, что они предлагают альтернативную экономическую программу. У них есть свои экономисты, интересные люди. Михаил Хазин имеет свою большую аудиторию. Если эту программу показать, то это тоже может выстрелить. "Коммунисты России" могли бы выстрелить, если бы сильно проседала КПРФ. "Мы - правильные коммунисты, те — неправильные", но это тоже нужно доносить. Должны быть региональные лидеры, которых показать не стыдно, и которые могут что-то сказать. Поэтому этот джокер сохраняется. Сказать, что никто не выстрелит, нельзя. Это будет ясно примерно к августу», – заключил Дмитрий Солонников.

Напомним, что ранее эксперт предположил, что выборы пройдут в конкурентной борьбе и будут легитимными.

Выборы депутатов Государственной Думы и Законодательного Собрания Псковской области пройдут в сентябре 2026 года. Перед началом избирательных кампаний Псковская Лента Новостей и ПЛН FM запустили новый проект «Политкухня». Его цель — придать политической жизни ярких красок и вернуть людям интерес к выборам. ПЛН остается единственным региональным СМИ, которое на своих площадках на системной основе освещает ход кампаний и дает возможность высказаться представителям всех политических сил.