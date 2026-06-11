«Гайд-парк»: Антон Минаков об «именах, паролях и явках» ЛДПР на выборах-2026

Слушайте в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) новый выпуск программы «Гайд-парк».

Гость студии - координатор Псковского регионального отделения ЛДПР, депутат Законодательного Собрания Псковской области Антон Минаков. Он ответит на вопросы о подготовке регионального отделения ЛДПР к выборам, о потенциальных кандидатах от партии, об открытии выездной приемной председателя ЛДПР Леонида Слуцкого, а также поделится планами псковских либерал-демократов.

Начало программы – в 12.04. Ведущий – Александр Савенко. Присоединяйтесь к разговору по телефону прямого эфира: 56-73-72. Видеотрансляцию можно будет посмотреть на RuTube-канале ПЛН-ТВ, в группе «ПЛН» «ВКонтакте» и на сайте Псковской Ленты Новостей.