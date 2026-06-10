Новая реальность и «отложенный старт». Политолог Дмитрий Солонников на ПЛН FM рассказал об особенностях выборов-2026

Кампании по выборам депутатов Государственной Думы и Законодательного Собрания Псковской области в 2026 году пройдут в принципиально новых общественно-политических и социально-экономических условиях, поэтому использовать «кальку» с предыдущих выборов пятилетней давности никому не удастся. Такое мнение в программе «Политкухня» на радио ПЛН FM (102,6 FM) высказал известный политолог, директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.

По его словам, многие политические партии в настоящее время испытывают серьезные финансовые проблемы. В связи с этим они не имели возможности начать неофициальную избирательную кампанию и выпускать агитационно-пропагандистские материалы задолго до официального старта, как это происходило прежде. Сложившуюся ситуацию политолог назвал «непривычной» и пояснил, что «отложенный старт» у многих партий объясняется именно недостатком средств.

«Отложенный старт происходит из-за низкого финансирования. Чтобы вести кампанию полгода, нужно иметь деньги на полгода. Это не перепрыгнешь - нет денег, значит, все будут сконцентрированы на последний момент. Если у тебя нет денег, значит, ты сделаешь АПМ (агитационно-пропагандистский материал – ред.) в последний день, один-единственный. Потому что делать один АПМ за три месяца до выборов совершенно бессмысленно. Это точно забудут», – пояснил Дмитрий Солонников.

Он также отметил, что мнения политических технологов относительно работы в таких условиях расходятся. Если одни не считают такой формат проведения кампаний эффективным, то других он вполне устраивает.

«Многие политтехнологи любят ситуацию с "отложенным стартом" и говорят: "Мне нравится кампания с отложенным стартом, когда мы с колес запустились, с чистого листа, быстро отнесли за три месяца всю агитацию и всё спланировали". Кому-то нравится, но вообще ситуация непривычная», – подчеркнул Дмитрий Солонников, отвечая на вопросы ведущего программы «Политкухня» об особенностях избирательных кампаний 2026 года. При этом эксперт прогнозирует, что выборы пройдут в конкурентной борьбе, открыто и публично, что является критериями легитимности избирательного процесса.

Напомним, выборы депутатов Государственной Думы и Законодательного Собрания Псковской области пройдут в сентябре 2026 года. Перед началом избирательных кампаний Псковская Лента Новостей и ПЛН FM запустили новый проект «Политкухня». Его цель — придать политической жизни ярких красок и вернуть людям интерес к выборам. ПЛН остается единственным региональным СМИ, которое на своих площадках на системной основе освещает ход избирательных кампаний и дает возможность высказаться представителям всех политических сил.