Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
«Гельдт»: гостевые комнаты
Господин Рейтингомер
Готовим сами Как в ресторане
любить людей БЫТЬ ДОБРУ
Что привезти из Пскова?
«Легкая кухня»: творожная запеканка
Потягнем за Отечество!
«Истфакт» Ленин в Пскове
Денис Иванов о фермерских рынках
Третий этап Муниципальная реформа
От стекляшки до «чебурашки»
Шел в Европу попал в ЦВСИГ
 
 
 
ещё Новости 10.10.2024 11:110 «ВКонтакте» отмечает 18-летие 16.11.2024 20:200 В России изменились правила присоединения к электросетям 04.11.2024 20:000 Песню «Великие Луки» массово исполнили в честь Дня народного единства 31.10.2024 21:480 Высокоскоростной интернет появится в поселке Белорусский Пыталовского муниципального округа 31.10.2024 21:250 Telegram сделал первый шаг к тому, чтобы стать видеоплатформой — Павел Дуров 30.10.2024 19:460 Арт-медиации и многочисленные экскурсии ждут гостей на «Ночи искусств» в Псковском музее
 
 
 
Самое популярное 21.11.2024 12:445 Казнить нельзя помиловать: в России снова заработал YouTube? 25.11.2024 11:173 Псковское УФНС просит признать ГК «Кабош» банкротом 26.11.2024 09:415 Шлюхам дороже, или Почём проезд на красный 25.11.2024 12:592 Елена Луговая и Ирина Волкова стали Миссис и Мисс Псков-2024 25.11.2024 18:153 Рейтингомер: международный медиафорум, уголовка для чиновников и тень банкротства над «Кабошем»
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Благотворительная новогодняя акция для нуждающихся детей началась в регионе

28.11.2024 21:30|ПсковКомментариев: 0

Региональное отделение Российского детского фонда запускает благотворительную акцию «Новогодние и Рождественские праздники». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в отделении.

В рамках благотворительной акции принимаются сладости. Сотрудниками и волонтерами фонда будут сформированы новогодние наборы, которые раздадут детям из малообеспеченных семей, воспитанникам детских интернатных учреждений и служб социальной реабилитации несовершеннолетних, детям с инвалидностью и ОВЗ. 

«Уже сейчас в Детский фонд поступило 35 обращений от социальных учреждений с просьбами порадовать их подопечных сладостями. Сейчас необходимо собрать более 2 670 подарков, чтобы ребята из разных районов Псковской области получили сладости в преддверии Нового года. Добрым волшебником может стать каждый!» - отметила координатор программ детского фонда Кристина Елецкая.

Присоединиться к акции можно следующими способами: 

  • принести сладости в офис детского фонда (расположенный по адресу: улица Инженерная, 68);

Принимаются конфеты россыпью (шоколадные и карамель), сок 0,2 литра, шоколад, шоколадные батончики, карамель на палочке, печенье в пачках, готовые сладкие подарки.

  • оформить благотворительное пожертвование на закупку сладких подарков и реализацию новогодних благотворительных проектов. Подробности на официальном сайте
  • организовать акцию по сбору сладостей у себя на работе, среди друзей и родственников. Затем организованно передать собранные сладости в офис фонда.

«Лучше успеть передать сладости до 20-х чисел декабря. Так волонтёры фонда точно успеют сформировать подарки, а сотрудники – передать их в районы области до Нового года», - обратили внимание в фонде.

Отметим, что в прошлом году при поддержке жителей города, благотворителей из Псковской области и других регионов 3 750 детей получили сладкие новогодние подарки. 

Теги: #Детский фонд
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Опасаетесь ли вы Третьей мировой войны?
В опросе приняло участие 199 человек
28.11.2024, 22:330 Мультимедийный спектакль, посвященный 80-летию Великой Победы пройдет в нескольких муниципалитетах региона в 2025 году 28.11.2024, 22:140 Выплаты, дополнительные выходные, бесплатное питание полагаются почетным донорам крови в России 28.11.2024, 22:000 Как избежать психосоматических заболеваний, отметила терапевт 28.11.2024, 21:410 Статья о неизвестных ранее описаниях псковских монастырей вошла в журнал Санкт-Петербургской духовной академии
28.11.2024, 21:400 Псковичи передали 40 единиц оружия для нужд военнослужащих 28.11.2024, 21:340 Столкновение на перекрестке улиц Коммунальной и Рокоссовского попало на видео 28.11.2024, 21:300 Благотворительная новогодняя акция для нуждающихся детей началась в регионе 28.11.2024, 21:200 Около 3 млн рублей готовы выделить на содержание дороги в Плюсском округе
28.11.2024, 21:000 Как выбрать сливочное масло, рассказали в Роскачестве 28.11.2024, 20:590 Технологические стартапы обсудили на баркемпе в Пскове 28.11.2024, 20:520 Концерт ростовского симфонического оркестра прошел в Пскове. ФОТО 28.11.2024, 20:400 В профориентационную ролевую игру «Кадры» в Пскове сыграли свыше 1 000 человек
28.11.2024, 20:200 Более 10 км трассы Великие Луки – Новосокольники ввели в эксплуатацию после ремонта 28.11.2024, 20:000 Псковский психолог заняла II место в международном конкурсе «Святость материнства» 28.11.2024, 19:550 Фотофакт: новогодние шары украсили кинотеатр «Победа» в Пскове 28.11.2024, 19:490 Действия при захвате автобуса отработали в ходе учений в Печорах
28.11.2024, 19:400 Груши неустановленного происхождения не прошли контроль на госгранице в Псковской области 28.11.2024, 19:320 Семинар-совещание для специалистов по работе с молодежью прошло в Пскове 28.11.2024, 19:290 Инспектор ДПС провел профилактическую беседу с сотрудниками псковской колонии 28.11.2024, 19:260 Псковича будут судить за кражу женской сумки
28.11.2024, 19:220 Театр и немножко нервно 28.11.2024, 19:150 Гранты НКО в Псковской области получили 18 социальных проектов 28.11.2024, 19:110 Александр Ножка: Главы муниципалитетов должны служить только народу 28.11.2024, 19:080 Об ограничении скорости на участке трассы Р-23 предупреждают псковичей
28.11.2024, 19:030 Курский театр кукол представит два спектакля в Пскове 28.11.2024, 19:020 История Пскова в капле воды 28.11.2024, 19:020 Опубликован график выплат псковичам детских пособий в декабре 28.11.2024, 19:000 «Три мудреца»: Третья мировая на пороге? ВИДЕО
28.11.2024, 18:590 58% псковичей одобряют длительный отдых в новогодние праздники – опрос 28.11.2024, 18:560 Конкурс юных чтецов «Табуреточка» состоится в Пскове в декабре 28.11.2024, 18:550 Социальные выплаты великолучане последний раз в году получат до 30 ноября 28.11.2024, 18:430 «Гайд-парк»: Наталья Федорова о проектах года для Псковского района. ВИДЕО
28.11.2024, 18:390 Большая удача, что она выбрала наш комитет — Алексей Севастьянов об Ирине Толмачевой 28.11.2024, 18:300 Сборные экскурсии по выставке фарфора пройдут в Пскове 28.11.2024, 18:250 Начинается видеотрансляция программы «Беседка»: Премьера «Маленьких трагедий» на псковской сцене 28.11.2024, 18:200 Кабмин расширил перечень товаров, которые не получится продать просроченными
28.11.2024, 18:130 Жителя Пскова будут судить за кражу трех велосипедов 28.11.2024, 18:110 Алексей Севастьянов: Максимальные штрафы за парковку в зеленой зоне увеличились значительно  28.11.2024, 17:580 Беспилотники могут выделить в отдельный вид войск, заявил Путин 28.11.2024, 17:580 Татьяна Фомченкова: Старшеклассники из Средней Азии без знания русского языка не смогут сдать ЕГЭ и ОГЭ
28.11.2024, 17:500 Какие игры-таймкиллеры популярны у псковичей, рассказали аналитики 28.11.2024, 17:480 Алексей Севастьянов: Единовременные выплаты чемпионам России теперь доступны членам сборной области  28.11.2024, 17:410 В рабочем поселке Кунья догазифицированы домовладения 28.11.2024, 17:391 Александр Котов о проекте бюджета, избрании глав муниципалитетов и штрафах за парковку на газонах
28.11.2024, 17:372 Ложное движение по замкнутому кругу 28.11.2024, 17:360 Наталья Федорова: Причал «Толба» в надежных руках 28.11.2024, 17:300 «Беседка»: Премьера «Маленьких трагедий» на псковской сцене 28.11.2024, 17:260 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 28 ноября
28.11.2024, 17:261 Муниципалитетам нужен туристический налог — Андрей Михайлов 28.11.2024, 17:170 Детям мигрантов нужно освоить русский язык для получения образования в РФ – Елена Даньшова 28.11.2024, 17:090 Накануне «Черной пятницы» спрос на грузоперевозки в РФ вырос на 32% — аналитики 28.11.2024, 16:520 Игорь Дитрих: Повышение зарплат бюджетников связано с указами президента
28.11.2024, 16:341 Президент РФ утвердил перечень KPI для губернаторов 28.11.2024, 16:260 Армен Мнацаканян: Ирина Толмачева — хозяйственник, знает экономику, это главный плюс 28.11.2024, 16:140 Туман ожидается на территории Псковской области 29 ноября 28.11.2024, 16:020 Муниципальная реформа позволит консолидировать финансы в округах — Александр Братчиков
28.11.2024, 16:010 Занятие по футболу в рамках всероссийского проекта провели в псковской школе №17 28.11.2024, 15:450 Субсидия на ремонт дорог в Псковском районе освоена на 100% – Наталья Федорова 28.11.2024, 15:324 Благодаря муниципальной реформе можно сократить траты на выборы — Игорь Сопов 28.11.2024, 15:181 Время стать заметным
28.11.2024, 14:591 Каждый пятый пскович мечтает на Новый год получить путевку на отдых – опрос 28.11.2024, 14:592 Открыта запись на самую популярную новогоднюю программу в Псковском музее 28.11.2024, 14:380 Осенью в Псковской области реже сбивают диких животных — УМВД 28.11.2024, 14:380 Умерла актриса Вера Карпова, снимавшаяся в российских детективах
28.11.2024, 14:360 Пиротехники МЧС уничтожили шесть авиабомб в Псковской области. ВИДЕО 28.11.2024, 14:350 Закон о поддержке социально ориентированных НКО обновили псковские депутаты 28.11.2024, 14:290 От охотничьих потех Вульфа до влияния турпотока-2024 на Михайловские рощи: в Пушкинском заповеднике готовят научную конференцию 28.11.2024, 14:170 Изменение часов педагогической нагрузки при индивидуальном обучении утвердили в Псковской области
28.11.2024, 14:100 Биткоин притягивает псковичей на криптобиржи – аналитики 28.11.2024, 14:080 Многократно увеличить штраф за отсутствие полиса ОСАГО предлагают депутаты 28.11.2024, 14:050 Псковские депутаты поддержали запрет на приём в школы иностранцев без знания русского языка 28.11.2024, 14:010 Серийную похитительницу продуктов заключили под стражу в Пскове
28.11.2024, 13:580 Псковские депутаты утвердили закон о сотрудничестве властей с Советом муниципальных образований 28.11.2024, 13:510 Единый способ избрания глав районов и округов утвержден в Псковской области 28.11.2024, 13:440 Закон об определении размера арендной платы за земельные участки обновили в Псковской области  28.11.2024, 13:371 Штраф за парковку в зеленой зоне в Псковской области вырос до 150 тысяч рублей
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru