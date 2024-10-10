Общество

Благотворительная новогодняя акция для нуждающихся детей началась в регионе

Региональное отделение Российского детского фонда запускает благотворительную акцию «Новогодние и Рождественские праздники». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в отделении.

В рамках благотворительной акции принимаются сладости. Сотрудниками и волонтерами фонда будут сформированы новогодние наборы, которые раздадут детям из малообеспеченных семей, воспитанникам детских интернатных учреждений и служб социальной реабилитации несовершеннолетних, детям с инвалидностью и ОВЗ.

«Уже сейчас в Детский фонд поступило 35 обращений от социальных учреждений с просьбами порадовать их подопечных сладостями. Сейчас необходимо собрать более 2 670 подарков, чтобы ребята из разных районов Псковской области получили сладости в преддверии Нового года. Добрым волшебником может стать каждый!» - отметила координатор программ детского фонда Кристина Елецкая.

Присоединиться к акции можно следующими способами:

принести сладости в офис детского фонда (расположенный по адресу: улица Инженерная, 68);

Принимаются конфеты россыпью (шоколадные и карамель), сок 0,2 литра, шоколад, шоколадные батончики, карамель на палочке, печенье в пачках, готовые сладкие подарки.

оформить благотворительное пожертвование на закупку сладких подарков и реализацию новогодних благотворительных проектов. Подробности на официальном сайте;

организовать акцию по сбору сладостей у себя на работе, среди друзей и родственников. Затем организованно передать собранные сладости в офис фонда.

«Лучше успеть передать сладости до 20-х чисел декабря. Так волонтёры фонда точно успеют сформировать подарки, а сотрудники – передать их в районы области до Нового года», - обратили внимание в фонде.

Отметим, что в прошлом году при поддержке жителей города, благотворителей из Псковской области и других регионов 3 750 детей получили сладкие новогодние подарки.