Пластический хирург рассказала, что важнее всего для долгой и активной жизни

Именно образ жизни влияет на качество кожи, общее здоровье и уровень энергии, рассказала врач, пластический хирург Мария Максименко.

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Она назвала генетику и здоровый образ жизни одинаково важными факторами для долгой и активной жизни. Но, по ее мнению, их вклад все же разный.

«Когда человек высыпается, сбалансированно питается, поддерживает нормальную массу тела и регулярно двигается, это отражается буквально на всем: качестве кожи, состоянии мягких тканей, скорости восстановления после процедур и операций, общем здоровье и уровне энергии», — сказала Мария Максименко.

Она подчеркнула, что генетику мы не выбираем, а вот образ жизни — да, пишет «Лента.ру».