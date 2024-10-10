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Игорь Иванов поздравил с Днём энергетика всех работников отросли

Председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов поздравил с профессиональным праздником с Днём энергетика работников и ветеранов отросли. Он уточнил, что энергетики обеспечивают стабильность и развитие Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного совета профсоюзов.

«Энергетика — это не просто отрасль, это основа нашего современного мира. Мы не можем представить свою жизнь без тепла и электричества, которые создают уют в наших домах, обеспечивают безопасность и комфорт. Каждый день вы, дорогие энергетики, трудитесь над тем, чтобы свет и тепло были доступны каждому. Ваша работа — это не только профессионализм и мастерство, но и особая преданность делу, которое имеет огромное значение для общества», - отметил Игорь Иванов.

Помимо этого, он выразил своб искреннюю благодарность всем энергетикам за труд, терпение и стойкость, а также высказал наилучшие пожелания всем сотрудникам отросли.

«Пусть в ваших домах всегда будет тепло, а в сердцах — радость и удовлетворение от выполненной работы. Желаю вам здоровья, благополучия и новых профессиональных успехов!», - заключил он.