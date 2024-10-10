Новости

«Зимний вечер романса» проходит в Псковской филармонии

Романсы звучат в Псковской областной филармонии в преддверии Нового года. Авторскую концертную программу представят оперные солисты-лауреаты международных конкурсов: Денис Беганский (бас) и Александр Фёдоров (тенор) из труппы Мариинского театра, Ирина Мулярчик (сопрано) из Санкт-Петербургского государственного театра музыкальной комедии. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Видео: ТКД

«Прямо сейчас на сцене — музыка, которая заставляет мечтать и верить в чудеса. «Зимний вечер романса» дарит своим зрителям незабываемую атмосферу», - сообщили в ТКД.

Программа представлена в рамках цикла мероприятий «От романса до оперы», которые организует Псковская областная филармония при участии солистов Мариинского и Михайловского театров Санкт-Петербурга, Московского академического Музыкального театра имени К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко, проектов Культурного центра Елены Образцовой.