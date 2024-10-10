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В Великорусском районе замечен погибающий белый лебедь

На повороте в Боталово местными жителями замечен обессиленный белый лебедь. Об этом сообщили в сообществе «Подслушано Великие Луки».



Фото здесь и далее: сообщество «Подслушано Великие Луки» ВКонтакте

«На повороте в Боталово на поле погибает малый лебедь, взлетать не может, помогите, кто с этим связан, не дайте умереть ценной птице», - зовут на помощь великолучане.

Очевидцы отмечают, что пернатый не может взлететь и обессилен.

«Жалко, может погибнуть или лиса съест, надо спасать, где «зеленые», защита животных, спасатели…», - обсуждают ситуацию жители южной столицы региона.