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Дед Мороз специального назначения поздравил маленьких псковичей

В Псковской области продолжается акция управления Росгвардии по Псковской области «Дед Мороз специального назначения». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве.



Фото здесь и далее: пресс-служба управления Росгвардии по Псковской области

Сотрудники и военнослужащие ведомства поздравили детей, семьи которых состоят в местной общественной организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов».

Росгвардейцы в сказочных костюмах отправились к детям домой, чтобы вручить подарки.

«Дед Мороз и Снегурочка поздравили детей с наступающим Новым годом и Рождеством, и пожелали добра, благополучия, счастья и здоровья», - рассказали в ведомстве.