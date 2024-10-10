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Остановка сердца стала причиной смерти Дэвида Линча

Остановка сердца стала причиной смерти американского режиссера и сценариста Дэвида Линча, умершего в возрасте 78 лет. Об этом сообщил портал TMZ со ссылкой на оказавшееся в его распоряжении свидетельство о смерти.

«В документе департамента общественного здравоохранения округа Лос-Анджелес в качестве непосредственной причины смерти Дэвида указана остановка сердца, спровоцированная хронической обструктивной болезнью легких. В документе также упомянуто обезвоживание как существенный фактор», - отметил портал.

Кроме того, в свидетельстве говорится, что режиссера кремировали, а прах захоронили 22 января на кладбище Hollywood Forever.

Линч, известный в том числе как создатель мистического сериала «Твин Пикс» (1990-2017), умер 16 января, за четыре дня до своего 79-летия. В 2024 году у него диагностировали эмфизему легких, пишет ТАСС.

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Линч за свою долгую карьеру снял 10 полнометражных картин. Многие из них, такие как «Человек-слон» (1980), «Синий бархат» (1986), «Дикие сердцем» (1990), стали классикой кино. Наибольшая популярность к режиссеру пришла после выхода сериала «Твин Пикс». Линч является лауреатом премии «Оскар» за выдающиеся заслуги в кинематографе, обладателем «Золотой пальмовой ветви» Каннского кинофестиваля и «Золотого льва» Венецианского кинофестиваля за вклад в мировой кинематограф