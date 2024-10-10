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Почти половина россиян не пьёт пиво - опрос

Результаты исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) свидетельствуют о том, что почти половина россиян (44%) вовсе не пьёт пиво.

Из тех, кто употребляет этот напиток, большинство (39%) выбирает именно алкогольное пиво. Лишь небольшая доля респондентов (5%) предпочитает безалкогольные варианты, а 12% указали, что потребляют оба вида пива.

При этом 5% респондентов рассказали, что пьют алкогольное пиво несколько раз в неделю и чаще, 8% - один раз в неделю, 11% - два-три раза в месяц, еще 9% - раз в месяц.

По словам 15% россиян, за последний год они стали чаще пить безалкогольное пиво, 7% начали чаще употреблять алкогольное, а 44% опрошенных стали делать это реже, пишет РИА Новости.

Всероссийский интернет-опрос «ВЦИОМ-Онлайн» проведен 21–23 февраля среди 2540 россиян старше 18 лет. Респонденты, отобранные по стратифицированной случайной выборке из вероятностной панели, заполняли вопросник онлайн.

Напомним, в 2024 году в Псковской области продали 1 млн 167 тысяч daL (1 daL = 10 литров - ред.) алкоголя, что на 10 тысяч daL меньше, чем в 2023 году.