Общество

За 2024 год псковичи выпили 40 млн литров пивных напитков

В 2024 году в Псковской области продали 1 млн 167 тысяч daL (1 daL = 10 литров - ред.) алкоголя, что на 10 тысяч daL меньше, чем в 2023 году. Такими данными поделился в эфире передачи «Беседка» на ПЛН FM (102,6 FM) руководитель Межрегионального управления Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка по Северо-Западному федеральному округу Юрий Чащин.

«Все дело в том, что сезон был пивной. Лето 2024 года выдалось очень долгим и жарким, и люди ушли в основном на иной напиток», – отметил Юрий Чащин.

Он привел статистику по продаже на территории Псковской области пивных напитков, в том числе сидров, пуаре и медовухи. Если в 2023 году на территории региона продали 3 млн 828 тысяч daL, то за 2024 год это количество выросло до 4 млн 18 тысяч daL.