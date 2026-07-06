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В МВД предупредили о мошеннической рассылке о возврате средств за отопление

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В МВД России предупредили граждан о новой мошеннической схеме, связанной с фиктивным возвратом денежных средств за отопление. Об этом 6 июля сообщили в подразделении киберполиции МВД.

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«Злоумышленники, маскируясь под управляющие компании, рассылают уведомления с предложением вернуть переплату за отопление», — говорится в сообщении ведомства в мессенджере «Макс».

В уведомлениях указывается сумма предполагаемого возврата, после чего получателю предлагают перейти по ссылке для оформления перевода денежных средств. Как отмечают в МВД, такие ссылки ведут на мошеннические сайты, где пользователей могут попросить ввести банковские реквизиты и другую конфиденциальную информацию, пишут «Известия».

В ведомстве подчеркнули, что реальные управляющие компании и государственные организации не оформляют возврат средств подобным способом и не требуют вводить данные банковских карт на сторонних ресурсах.

В МВД рекомендуют проверять сведения о перерасчетах, компенсациях и начислениях только через «Госуслуги Дом», а также не переходить по подозрительным ссылкам из сообщений.

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