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Ограничение скорости будет введено на нескольких участках трассы Р-23 4 апреля

На нескольких участках федеральной трассы Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Белоруссия будет введено ограничение скорости завтра, 4 апреля.



Фото: wirestock / freepik

На 31-48 километрах будет ограничена скорость движения в оба направления с 08:00 до 17:00, по причине механической очистки осевой полосы. На 32-33 километрах вводится ограничение скорости движения в направлении на Псков с 08:00 до 17:00, очистка водоотводных лотков на обочине, с установкой схемы ОДД. На 42-50 километрах ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 17:00, механическая очистка обочины.