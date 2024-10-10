Новости

Тшасковский выиграл выборы президента Польши на участке в России

Кандидат от правящей «Гражданской коалиции» Рафал Тшасковский победил на выборах президента Польши на избирательном участке в Москве, свидетельствуют данные польского избиркома.

В воскресенье вечером в Польше завершилось голосование во втором туре выборов президента. Exit poll отдавали победу Тшасковскому с минимальным преимуществом - с 50,3% голосов. Спустя пару часов данные late poll показали, что лидирует кандидат от оппозиционной партии «Право и справедливость» Кароль Навроцкий с 50,7% голосов.

В России на выборах польского президента работал один участок - в посольстве. Согласно данным госизбиркома Польши, в голосовании здесь приняли участие 127 человек.

За Тшасковского проголосовали 63,78% избирателей в российской столице - 81 человек. Его конкурента Навроцкого поддержали 46 избирателей - 36,22%, пишет РИА Новости.

По данным избиркома, к настоящему моменту обработаны более 87% бюллетеней. Официальные результаты второго тура голосования огласят после подсчета 100% бюллетеней – в понедельник вечером или во вторник.