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Первым секретарем Гдовского райкома КПРФ избран Иван Блохин

Первым секретарем Гдовского райкома КПРФ избран Иван Блохин. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в обкоме партии, такое решение было принято в ходе собрания коммунистов Гдовского районного отделения КПРФ.

«В связи со сложением полномочий членов районного комитета и контрольно-ревизионной комиссии были избраны новые составы. Принято решение принять активное участие в выборах депутатов Собрания депутатов муниципального округа», - сообщили в областном отделении партии.

В работе собрания гдовских коммунистов принял участие первый секретарь обкома Петр Алексеенко.

Отметим, что Иван Блохин родился в 1954 году. Окончил Ленинградское высшее общевойсковое командное дважды Краснознаменное училище им.С.М.Кирова. Живет в Гдовском райне. Ранее участвовал в муниципальных выборах. В настоящее время находится на пенсии.

Как сообщалось ранее, члены районного комитета Гдовского отделения КПРФ сложили с себя полномочия, выражая недоверие Псковскому обкому КПРФ. Об этом в марте заявил экс-секретарь районного отделения партии Александр Моисеев.