 
Политика

Игорь Дитрих о цензе оседлости: Где родился, там и пригодился

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Местный депутат лучше всего знает о проблемах своих земляков и сможет принести намного больше пользы для них, чем кандидат из другого региона. Такое мнение, комментируя предложение ввести ценз оседлости для кандидатов на выборах, высказал вице-спикер Законодательного Собрания Псковской области Игорь Дитрих в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Есть русская поговорка – где родился, там и пригодился. И все-таки депутаты всех уровней должны быть местными, чтобы понимать проблематику на территории, где они проживают. А чтобы это понимать, надо, чтобы дети ходили в наши школы, внуки – в наши садики, родственники – в наши поликлиники, подростки учились в наших вузах, и тогда депутат любого уровня будет понимать, что все вопросы надо решать, как для себя», – подчеркнул Игорь Дитрих. 

Ценз оседлости — требование, согласно которому право участвовать в выборах или быть избранным обусловлено определённым сроком постоянного проживания в конкретной местности или стране к моменту проведения выборов. 

18-20 сентября будут выбирать депутатов Госдумы и Законодательного Собрания Псковской области. 

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Дитрих Игорь Иванович

Дитрих Игорь Иванович

Заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов

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