Список кандидатов от ЛДПР заверили на заседании Избиркома Псковской области

154-е заседание Избирательной комиссии Псковской области состоялось 9 июля. Были рассмотрены темы, касающиеся регионального отделения ЛДПР, а также кадровые вопросы территориальных избирательных комиссий, сообщили в пресс-службе облизбиркома.

Скриншот заседания предоставлен пресс-службой Избирательной комиссии Псковской области

На заседании Избирательной комиссии Псковской области был заверен список кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Псковской области восьмого созыва, выдвинутого ЛДПР по одномандатным избирательным округам.

Также были зарегистрированы уполномоченные представители ЛДПР.

В ходе заседания, помимо этого, было принято решение о досрочном прекращении полномочий членов территориальных избирательных комиссий с правом решающего голоса и назначен член территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса.