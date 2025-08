Новости

Умер отказавшийся петь в Led Zeppelin и Deep Purple рок-музыкант Терри Рид

Боровшийся с раком британский рок-музыкант Терри Рид умер на 76-м году жизни. Об этом сообщил американский гитарист Джо Бонамасса в Instagram*.

«Прощай, мой друг. Для меня было честью познакомиться с тобой как с человеком и музыкальным ментором. Я буду скучать по нашим тусовкам и историям в Палм-Спрингс», - написал он.

В июле Рид был вынужден отменить свой концертный тур по Великобритании, Ирландии и Норвегии из-за борьбы с раком.

Рид родился в 1949 году в городе Хантингдон в Англии (графство Кембриджшир). Он начал музыкальную карьеру в раннем возрасте и уже в 1966 году выступил в составе группы The Jaywalkers на разогреве у The Rolling Stones в концертном зале Альберт-холл в Лондоне. Впоследствии Рид занялся сольным творчеством. Как указала газета The Daily Mirror, музыкант высоко котировался в профессиональной среде: он получал приглашения присоединиться в качестве вокалиста к таким группам, как Led Zeppelin и Deep Purple, однако оба раза ответил на них отказом, пишет ТАСС.

*запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской