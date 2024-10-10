Новости

В Госдуму внесут законопроект о создании алиментного фонда

«Справедливая Россия — За правду» осенью внесёт в Госдуму законопроект о создании алиментного фонда, чтобы взыскивать алименты через специальный государственный фонд, сообщил руководитель фракции СРЗП Сергей Миронов.

«Справедливая Россия — За правду» предлагает создать Алиментный фонд, из которого государство в полном объеме выплачивало бы алименты. А дальше уже взыскивало бы долги с неплательщиков, причем с процентами за просрочку... В этом случае не придется нашим мамам с детьми обивать пороги, бегать за нерадивыми отцами. Все заботы и выплаты государство возьмет на себя, а помощь будет оказана своевременно», — сказал он.

В пресс-службе фракции напомнили, что в 2024 году вопрос создания алиментного фонда лидер справороссов поднимал на встрече с главой правительства Михаилом Мишустиным, пишет РИА Новости.

В предстоящую осеннюю сессию Госдумы «Справедливая Россия – За правду» внесет соответствующий законопроект, сообщил Миронов.