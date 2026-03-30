Скончалась преподаватель ПсковГУ, доктор педагогических наук Елена Ермак

Преподаватель Института физико-математических наук и информационных технологий, доктор педагогических наук, профессор Елена Ермак ушла из жизни 29 марта. Работе в университете она посвятила больше 35 лет, сообщили Псковской Ленте Новостей в ПсковГУ.

Елена Ермак родилась 26 ноября 1957 года, в 1980 году окончила физико-математический факультет Псковского государственного педагогического института. За свою карьеру прошла путь от лаборанта кафедры физики до профессора кафедры математики и теории игр.

За вклад в развитие высшей школы Елене Ермак присвоено звание «Почётный работник высшего профессионального образования РФ».

Коллектив ПсковГУ выражает глубокие соболезнования родным и близким Елены Ермак.

Прощание состоится в среду, 1 апреля, в 11:00 в храме Александра Невского.