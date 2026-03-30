20 участниц прошли в полуфинал фестиваля «Мисс/Миссис Великие Луки 2026»

Официальный кастинг шестого фестиваля «Мисс/Миссис Великие Луки 2026» состоялся 29 марта в Великих Луках в семейно-досуговом центре «Атмосфера», сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы мероприятия.

Фото здесь и далее: Федор Егоров

Во время подготовки в оргкомитет фестиваля поступило более 50 заявок. На сам кастинг были приглашены 35 претенденток.

В рамках кастинга участницы показали свое дефиле и рассказали о себе жюри. По итогам кастинга в полуфинал фестиваля вышли 20 участниц в категориях «Мисс» и «Миссис» в возрасте от 16 до 56 лет.

«Стоит отметить, что в этом году в полуфинал прошли мамы, у которых есть трое, четверо, пятеро, шестеро и даже 8 детей! Особенно приятно, что их пришли поддержать их мужья, дети и друзья. Атмосфера кастинга была потрясающей!» - добавили организаторы.

 

 Жюри кастинга:

  • Директор конкурса Николай Королев;
  • Миссис Великие Луки 2021 Светлана Фетисова;
  • Mrs GrandMa Planet 2020, «ГРАН-ПРИ конкурса «Миссис Бабушка Псков 2017» Светлана Шумейко;
  • Миссис Псков 2025 Анна Шефер;
  • Мисс Псков 2025 Мирослава Милая;
  • Мисс Великие Луки 2025 София Бондарева;
  • Миссис Великие Луки 2025, Миссис зрительских симпатий Миссис Россия 2025 Виктория Виноградова;
  • 1-я Вице-Миссис Северо-Запад 2025 Татьяна Крылова;
  • Королева Балтии 2025 Антонина Спиридонова;
  • Вице Миссис Европа 2023 в Афинах Юлия Жукевич.

«Впереди у полуфиналисток репетиции, фотосессии, мероприятия и мастер-классы, о которых мы обязательно Вам расскажем!» - заключили организаторы.

