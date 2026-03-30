Псковский облсовпроф о разнице между совместительством и совмещением на работе

В чем заключается разница между совместительством и совмещением должностей у одного и того же работодателя? Правильное понимание и оформление данных отношений имеет существенное значение для защиты ваших трудовых прав, корректного начисления выплат и соблюдения норм трудового законодательства. О таких тонкостях Псковской Ленте Новостей рассказала главный правовой инспектор труда Псковского областного совета профсоюзов Ирина Лебедева.

- Ирина Владимировна, расскажите, что из себя представляет совмещение?

- Совмещение должностей представляет собой выполнение работником, помимо своей основной работы, обязанностей, предусмотренных должностной инструкцией по другой должности в той же организации. Обязательное условие: должностные обязанности по совмещаемой должности должны быть четко прописаны в должностной инструкции. Оплата совмещения должностей осуществляется посредством доплаты к заработной плате по основной должности. Размер доплаты определяется в процентном соотношении к окладу совмещаемой должности и устанавливается локальным нормативным актом организации.

- Как это выглядит с точки зрения документооборота?

- Совмещение должностей оформляется дополнительным соглашением к действующему трудовому договору. Работодатель обязан обеспечить, чтобы нагрузка по совмещаемой должности не была чрезмерной и не препятствовала полноценному выполнению основных трудовых обязанностей.

- А что такое совместительство?

- Совместительство – это выполнение работником другой работы по другой должности в той же организации, которая не является для него основной. Фактически, работник одновременно занимает две отдельные должности в одной организации. Обязанности по должности, выполняемой по совместительству, должны быть четко определены в трудовом договоре или должностной инструкции.

- Как это оплачивается?

- Оплата труда по должности, выполняемой по совместительству, производится отдельно от заработной платы по основной должности.

- Может ли в таком случае быть другой работодатель?

- Совместительство может быть как внутренним, в той же организации, так и внешним, в другой организации. Совместительство оформляется отдельным трудовым договором. В обоих случаях работодатель обязан обеспечить соблюдение установленной продолжительности рабочего времени и времени отдыха, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации, независимо от наличия у работника совмещаемой должности или работы по совместительству.

- Существуют ли ограничения при таком виде трудовых отношений?

- Для отдельных категорий работников (например, несовершеннолетних) могут быть установлены ограничения по работе по совместительству. В случае возникновения вопросов, касающихся вашей конкретной ситуации, обращайтесь за консультацией в Правовую инспекцию труда Псковского областного совета профессиональных союзов.

Информация подготовлена правовой инспекцией труда Псковского областного совета профессиональных союзов на основе Трудового кодекса Российской Федерации и актуальных изменений в законодательстве.