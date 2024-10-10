Новости

За пять лет в Интернете выявлено более 2 млн особо опасных материалов

С 2020 года в Сети было выявлено более 2,37 млн материалов, содержащих особо опасную информацию, заявил руководитель Роскомнадзора Андрей Липов.

В 2020 году было удалено 303,2 тыс. материалов, а в 2025-м — уже 379,6 тыс. материалов, привел примеры глава ведомства.

При этом более 1,996 млн материалов были либо удалены, либо доступ к ним был ограничен. Это детская порнография, пронаркотический и суицидальный контент, вовлечение несовершеннолетних в противоправную деятельность, ЛГБТ-контент (движение признано экстремистским и запрещено в РФ), экстремистские и террористические материалы, пишут «Известия».