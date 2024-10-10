Новости

Начинается видеотрансляция проекта «Деловой полдень»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Деловой полдень», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Сегодня гостями студии станут проректор ПсковГУ по учебной работе Людмила Алиева и директор института права, экономики и управления ПсковГУ Виктория Гусарова. Ведущая Галия Акчурина обсудит с ними модели эффективного взаимодействия университета и бизнеса.

Видеотрансляцию можно посмотреть на Rutube-канале ПЛН-ТВ, в группе ПЛН «ВКонтакте» и на сайте Псковской Ленты Новостей.

«Деловой полдень» — совместный проект радио «ПЛН FM» и регионального отделения «Деловой России». По понедельникам в 12:04 представители регионального бизнес-сообщества будут рассказывать о вызовах, которые им приходится преодолевать, о путях решения проблем, о своих успехах и достижениях, об актуальных трендах и тенденциях. Ведущая — исполнительный директор регионального отделения «Деловой России» Галия Акчурина.