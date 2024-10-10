Новости

ВТБ оценил, кто чаще пользуется самозапретами на кредиты

По данным ВТБ, государственный сервис самозапретов на кредиты чаще устанавливают люди в возрасте 41-55 лет – это ровно половина от числа всех пользователей сервиса.

Почти треть – клиенты 25-40 лет. Меньше 5% – моложе 25 лет и старше 65 лет. При этом мужчины и женщины пользуются сервисом одинаково.

Активация самозапрета – это ограничение на кредит наличными или оформление кредитной карты в любом банке страны. Это необходимо для защиты от мошенников. Ежемесячно государственный сервис спасает клиентам около 300 миллионов рублей, блокируя нежелательные кредиты.

Также ВТБ оценил параметры собственных клиентов, которые для подтверждения крупных банковских операций привлекают доверенных близких. 70% таких пользователей старше 60 лет. В основном принцип «второй руки» оказался востребованным среди женщин – их доля среди защищаемых составила 65%. 69% таких клиентов держат на счетах до 2 миллионов рублей, 26% – от 2,5 миллионов рублей и 2% – от 15 миллионов рублей. Доверенные лица – тоже в основном женщины (55%), из них 28% – в этой возрастной группе 40–50 лет. Молодые люди (20-25 лет) менее всего заинтересованы в установке контроля над своими операциями со стороны родных и близких – только 3%.