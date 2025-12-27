Псковская полиция напоминает о правилах безопасности на новогодних мероприятиях

Новый год — время праздничных гуляний, которые традиционно собирают большое количество людей. Чтобы праздник не был омрачен, полиция призывает граждан ответственно относиться к собственной безопасности и окружающих. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Во время посещения массовых акций граждане обязаны:

Строго соблюдать и поддерживать общественный порядок; Не допускать действий, способных привести к возникновению экстремальных ситуаций и создающих опасность для окружающих; Бережно относиться к сооружениям и оборудованию объекта проведения массового мероприятия; Вести себя уважительно по отношению к другим гражданам, обслуживающему персоналу, обеспечивающему проведение массового мероприятия, должностным лицам, ответственным за поддержание общественного порядка и безопасности при проведении массовых мероприятий; Выполнять законные требования сотрудников правоохранительных органов и иных лиц, ответственных за поддержание порядка и пожарной безопасности; Не оставлять без присмотра несовершеннолетних детей; Парковать автотранспорт только в специально отведенных местах. При получении информации об эвакуации действовать согласно указаниям сотрудников органов внутренних дел (администрации объекта) или ответственных за обеспечение правопорядка, соблюдать при этом спокойствие и не создавать паники.

Участникам массового мероприятия запрещается:

допускать выкрики или иные действия, оскорбляющие честь и достоинство других людей;

проносить запрещенные к обороту предметы и вещества, огнестрельное и холодное оружие, колющие, режущие, а также иные предметы, которые могут быть использованы для нанесения телесных повреждений, пиротехнические изделия, огнеопасные, ядовитые и раздражающие слизистые оболочки человеческого организма вещества, алкогольные напитки, пиво, напитки и продукцию в стеклянной и металлической таре; крупногабаритные свертки, сумки, чемоданы и иные предметы, мешающие другим участникам, а также нормальному проведению массового мероприятия;

выбрасывать предметы на трибуну, сцену и другие места выступлений участников массового мероприятия, а также совершать иные действия, нарушающие порядок проведения массового мероприятия;

распивать спиртные напитки или появляться в пьяном виде в общественных местах;

совершать действия, оскорбляющие других граждан, нарушающие общественный порядок и угрожающие общественной безопасности;

создавать помехи передвижению участников мероприятия и транспортных средств, забираться на ограждения, парапеты, осветительные устройства, площадки для телевизионных съемок, деревья, крыши, несущие конструкции и другие сооружения, не предназначенные для размещения на них людей;

повреждать оборудование, элементы оформления сооружений и зеленые насаждения;

наносить надписи на любые поверхности и предметы, использовать плакаты и иную демонстрационную продукцию из любых материалов, демонстрирующих условные обозначения, символику, лозунги, направленные на разжигание расовой, социальной, национальной, религиозной ненависти и вражды.

В случае обнаружения подозрительных бесхозных предметов (сумок, чемоданов, портфелей, пакетов) следует не прикасаться к ним, постараться исключить доступ к ним других лиц, немедленно сообщить об обнаруженных подозрительных объектах по телефонам экстренных оперативных служб и дождаться прибытия следственно-оперативной группы полиции.

Важно иметь в виду, что зрители и участники массовых мероприятий, не соблюдающие установленные нормы поведения, могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Заведомо ложное сообщение о готовящемся акте терроризма – является уголовно наказуемым деянием со всеми вытекающими отсюда последствиями.