Новости

Псковская полиция напоминает о правилах безопасности на новогодних мероприятиях

0

Новый год — время праздничных гуляний, которые традиционно собирают большое количество людей. Чтобы праздник не был омрачен, полиция призывает граждан ответственно относиться к собственной безопасности и окружающих. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Во время посещения массовых акций граждане обязаны:

  1. Строго соблюдать и поддерживать общественный порядок;
  2. Не допускать действий, способных привести к возникновению экстремальных ситуаций и создающих опасность для окружающих;
  3. Бережно относиться к сооружениям и оборудованию объекта проведения массового мероприятия;
  4. Вести себя уважительно по отношению к другим гражданам, обслуживающему персоналу, обеспечивающему проведение массового мероприятия, должностным лицам, ответственным за поддержание общественного порядка и безопасности при проведении массовых мероприятий;
  5. Выполнять законные требования сотрудников правоохранительных органов и иных лиц, ответственных за поддержание порядка и пожарной безопасности;
  6. Не оставлять без присмотра несовершеннолетних детей;
  7. Парковать автотранспорт только в специально отведенных местах.
  8. При получении информации об эвакуации действовать согласно указаниям сотрудников органов внутренних дел (администрации объекта) или ответственных за обеспечение правопорядка, соблюдать при этом спокойствие и не создавать паники.

Участникам массового мероприятия запрещается:

  • допускать выкрики или иные действия, оскорбляющие честь и достоинство других людей;
  • проносить запрещенные к обороту предметы и вещества, огнестрельное и холодное оружие, колющие, режущие, а также иные предметы, которые могут быть использованы для нанесения телесных повреждений, пиротехнические изделия, огнеопасные, ядовитые и раздражающие слизистые оболочки человеческого организма вещества, алкогольные напитки, пиво, напитки и продукцию в стеклянной и металлической таре; крупногабаритные свертки, сумки, чемоданы и иные предметы, мешающие другим участникам, а также нормальному проведению массового мероприятия;
  • выбрасывать предметы на трибуну, сцену и другие места выступлений участников массового мероприятия, а также совершать иные действия, нарушающие порядок проведения массового мероприятия;
  • распивать спиртные напитки или появляться в пьяном виде в общественных местах;
  • совершать действия, оскорбляющие других граждан, нарушающие общественный порядок и угрожающие общественной безопасности;
  • создавать помехи передвижению участников мероприятия и транспортных средств, забираться на ограждения, парапеты, осветительные устройства, площадки для телевизионных съемок, деревья, крыши, несущие конструкции и другие сооружения, не предназначенные для размещения на них людей;
  • повреждать оборудование, элементы оформления сооружений и зеленые насаждения;
  • наносить надписи на любые поверхности и предметы, использовать плакаты и иную демонстрационную продукцию из любых материалов, демонстрирующих условные обозначения, символику, лозунги, направленные на разжигание расовой, социальной, национальной, религиозной ненависти и вражды.

В случае обнаружения подозрительных бесхозных предметов (сумок, чемоданов, портфелей, пакетов) следует не прикасаться к ним, постараться исключить доступ к ним других лиц, немедленно сообщить об обнаруженных подозрительных объектах по телефонам экстренных оперативных служб и дождаться прибытия следственно-оперативной группы полиции.

Важно иметь в виду, что зрители и участники массовых мероприятий, не соблюдающие установленные нормы поведения, могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Заведомо ложное сообщение о готовящемся акте терроризма – является уголовно наказуемым деянием со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2025

Рейтинг@Mail.ru