Посол Белоруссии заявил о рекордном товарообороте с Россией

Объем товарооборота Белоруссии и России в 2025 году может вновь стать рекордным и превысить 60 миллиардов долларов, заявил белорусский посол в Москве Александр Рогожник.

«Этот год - очередной рекордный год. Я надеюсь, мы закончим 2025 год с более 60 миллиардами долларов (объема белорусско-российского товарооборота - ред.)», - цитирует дипломата агентство Белта.

По словам Рогожника, западные санкции практически не влияют на торговое взаимодействие Белоруссии и России, пишут РИА Новости.

«Мы сегодня уже фактически этих санкций не ощущаем, все вопросы по сути дела решены. Да, вначале возникали вопросы по логистике, но сегодня при поддержке России при экспорте нашей продукции мы не испытываем никаких трудностей», - сказал посол.