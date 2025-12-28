Путин подписал закон об общении управляющих компаний с жильцами через MAX

Президент России Владимир Путин подписал закон, обязывающий управляющие компании, ресурсоснабжающие организации и региональных операторов по ТКО взаимодействовать с жильцами многоквартирных домов (МКД) через домовые чаты на платформе Mах в порядке, установленном Минстроем России.

Документом также предусматривается, что решение общего собрания собственников об избрании членов совета многоквартирного дома оформляется протоколом в соответствии с требованиями, установленными Минстроем России, и подписывается в том числе выбранными членами совета. Устанавливается, что порядок и сроки оформления актов приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в МКД устанавливаются Минстроем России.

Подчеркивается, что общее собрание собственников помещений вправе принять решение об осуществлении председателем совета МКД своих полномочий совместно с членами совета.

Законом также предусматривается замена квалификационного экзамена для руководителей управляющих компаний на независимую оценку квалификации.

Как рассказывал первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев, с помощью чата в Мах будет решена главная проблема, из-за которой сегодня, например, сложно удаленно проводить общие собрания собственников - это идентификация участников. По его словам, остальные мессенджеры недостаточно защищены, их использование создает риск «завладения данными», в том числе персональными, пишут РИА Новости.

Он подчеркнул, что в сложившихся условиях единственным мессенджером, который целесообразно определить в качестве сервиса, обеспечивающего функционирование домовых чатов, является многофункциональный защищенный сервис обмена информацией Max. Изменения позволят повысить уровень коммуникации между жителями домов и управляющими организациями. Администраторы чатов должны будут ответственно, а не для галочки подойти к своей работе: оперативно и качественно реагировать на запросы жителей МКД.