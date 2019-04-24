Недвижимость

Псковский Росреестр дал разъяснения по вопросу регистрации теплиц

Поскольку в ряде СМИ появилась информация о том, что граждан вынуждают оформлять теплицы как объекты недвижимости и платить за них налоги, в противном случае им грозит штраф, Управление Росреестра по Псковской области поясняет, какая теплица является объектом недвижимого имущества.

В соответствии с действующим законодательством государственная регистрация прав и кадастровый учет носят заявительный характер. Закон не обязывает граждан оформлять хозяйственные постройки, бани и теплицы.

Проведение процедуры регистрации возможно только по желанию их владельцев. Таким образом, никакого принудительного порядка в действующем законодательстве не предусмотрено.

Если гражданин пожелает зарегистрировать теплицу, то она должна отвечать признакам недвижимости, то есть быть прочно связана с землей, ее перемещение должно быть невозможно без несоразмерного ущерба ее назначению.

В случае,если теплица не отвечает признакам объекта недвижимости, ее не надо оформлять.