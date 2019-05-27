Недвижимость

Более 1,8 млн кв. м жилья планируется ввести в Псковской области до 2024 года

Более 1,8 млн кв. м жилья планируется ввести в Псковской области до 2024 года. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщил губернатор региона Михаил Ведерников, представляя отчет о деятельности администрации Псковской области в 2018 году на сессии Псковского областного Собрания.

«Несмотря на грядущий переход на проектное финансирование, жилищное строительство показало рост на 15,5% и составило 230 тыс. кв. м. В 2019 году мы должны этот результат повторить. Плановый показатель ввода жилья составляет 225 тыс. кв. м. Его достижение планируется осуществить за счет реализации 8 проектов комплексного освоения территорий.

Так, до 2024 года планируется ввести более 1,8 млн кв. м жилой площади, 8 детских садов, 5 школ, многофункционального и медицинского центра», - отметил губернатор.

Отдельно он подчеркнул, что полностью завершены все V этапов Программы переселения граждан из аварийного фонда. Также обеспечивается ввод социальной инфраструктуры: построены и введены в эксплуатацию школа на 825 мест в городе Великие Луки, перинатальный центр в Пскове, ведется строительство школы на 500 мест в Дно, реконструкция студенческого кампуса и стадиона «Машиностроитель» в Пскове.