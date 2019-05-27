Недвижимость

Низкие темпы обеспечения жильем молодых семей Псковской области отметил глава региона

Низкие темпы реализация подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» отметил губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Свое мнение на этот счет он высказал, выступая с отчетом о работе за 2018 год, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«В направлении социальной защиты, пожалуй, главная сложность: низкими темпами проходит реализация мероприятий подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей области". В Сводных списках молодых семей-участников подпрограммы состоит 1823 семьи. Для обеспечения жильем всех требуются денежные средства в объеме 1,5 млрд рублей. Проблему своими силами мы, к сожалению, не закроем», - констатировал он.

При этом продолжено обеспечение жилыми помещениями детей-сирот. В 2018 году на эти цели были предусмотрены средства в объеме 164,5 млн руб., в том числе субсидия из федерального бюджета – 67,2 млн рублей. Таким образом, было приобретено 133 благоустроенных квартиры, а в 2019 году планируется приобрести еще 162 жилых помещения, сообщил губернатор.

Также в прошлом году область полностью выполнила свои обязательства, оплатив сертификаты 16 ветеранам Великой Отечественной войны на сумму почти 19 млн рублей. Всего с 2008 года, в соответствии с указом президента, обеспечен жильем 4431 ветеран Великой Отечественной войны.