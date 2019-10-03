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Александр Братчиков предложил вариант решения для проблемного дома на улице Юбилейной в Пскове

28.10.2019 14:49|ПсковКомментариев: 2

Глава администрации Пскова Александр Братчиков предложил дольщикам вариант решения проблемы со сдачей дома на Юбилейной 39. Так как проблема приемки дома заключается в том, что застройщик продал часть земельного участка, на котором должна была располагаться парковка и придомовая территория, глава администрации предложил вернуть обратно проданную часть и организовать на ней то пространство, которое планировалось изначально. Об этом он рассказал сегодня, 28 октября, на пресс-конференции в общественном пресс-центре ПЛН. 

Он отметил, что изначально под строительство жилого многоэтажного дома был выделен земельный участок общей площадью 3343 кв метра, затем на этот участок было выдано разрешение на строительство объекта, который в дальнейшем там был построен. На данный момент под этим домом числится участок под другим кадастровым номером, и он значительно уменьшен.

«Этот участок очень маленький, даже если мы согласуем отступы для строительства этого дома, то на этот участок необходимо получать новое разрешение о строительстве, потому что изменились основные параметры. Если получать новое разрешение на строительство, то по нормативу теперь не хватает парковочных мест, и мы просто не сможем выдать его застройщику», - рассказал Александр Братчиков.

Он предложил вернуть застройщику часть проданного участка. «Тогда у нас получается два земельных участка, на одном из них будет расположен жилой дом, а второй участок будет под парковку и благоустройство. И тогда с нормами 0,24 парковочных места на одну квартиру, мы сможем согласовать проект и выдать разрешение на строительство», - пояснил глава администрации города.

Он также подчеркнул, что если земельный участок будет возвращен, то скорее всего удастся достаточно быстро оформить все необходимые документы. Я думаю, что комитет по контролю за строительством выдадут заключение о соответствии строительства. На основании всех документов мы сможем дать вам акт ввода в эксплуатацию дома, дольщики уже смогут получить свои квартиры», - заключил Александр Братчиков.

Он также отметил, что все действия, связанные с делением и изначальной передачей участка необходимо передать под контроль правоохранительных органов. «Пусть они дают оценку действий и застройщика, и предыдущей администрации, и тем, кто может быть повинен в том, что у нас сложилась такая ситуация», - сообщил глава администрации Пскова.

Заместитель главы администрации Пскова Валентина Зубова заверила, что первостепенной задачей являются чаяния и заботы людей. «Мы не хотим, чтобы они были обманутыми дольщиками, мы хотим, чтобы они получили свои квартиры. Поэтому мы разделили эти две проблемы: первая проблема — это ввод объекта в эксплуатацию, а что касается правомерности действий застройщика и его учредителя, это мы относим на события после. Самое главное сейчас, чтобы люди получили квартиры», - заключила она.

Однако и.о. председателя комитета по региональному контролю и надзору Псковской области Татьяна Смирнова отметила, что считает данный вариант решения спорным, так как требует оформления нового большого пакета документов, что может стать проблематичным в настоящий момент.

Источник: Псковская Лента Новостей
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