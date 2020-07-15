Недвижимость

Стартовали продажи квартир в ЖК «Александрия» с доступной ипотекой от Сбербанка

Стартовали продажи квартир в строящемся современном жилом комплексе «Александрия». Будущие новоселы смогут не только сэкономить при покупке жилья благодаря минимальным ипотечным ставкам от Сбербанка, но и забыть о тревогах, которые обычно сопровождают приобретение квартир в строящихся домах: оплата производится на эскроу-счета, являющиеся гарантом безопасности и надежности вложений средств.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей, строительство данного комплекса уже начато, первый дом планируется сдать в эксплуатацию в 1 квартале 2021 года. Дома одноподъездные, девятиэтажные, создают спокойную городскую среды без лишнего шума и напряженности, но с неизменным качеством городского комфорта жизни.

Архитектурная концепция жилого комплекса предполагает, что проект станет настоящим украшением этой территории. Центром притяжения комплекса будет первая уникальная для Пскова и Псковского района пешеходная прогулочная зона с магазинами, кафе, пекарнями, салонами красоты и детскими центрами.

Дома возводятся по скандинавским технологиям. Каркас зданий собирается из трехслойных железобетонных панелей с эффективным утеплителем из негорючего материала - базальтовая вата. Технология соединения панелей позволяет избежать возникновения «мостиков холода» в стыках, что также улучшает теплоизоляцию дома.

Как отметили представители ООО «СК «Скандинавия», именно сейчас, благодаря уникальным партнерским программам Сбербанка и застройщика, покупка новой квартиры комфортна и доступна для покупателей. «К тому же ни для кого не секрет, что все льготные условия устанавливаются на определенный срок и рано или поздно заканчиваются, поэтому мы полагаем, что для принятия решения о покупке квартиры сейчас государством и банками созданы максимально благоприятные условия. В любом случае принятие решение о покупке жилья было и остается одним из важнейших решений в жизни любого человека и к нему надо подходить спокойно и обдуманно», - подчеркнули в компании.

По мнению генерального директора ООО «СК «Скандинавия» Игоря Полякова, главная «изюминка» проекта - архитектурная концепция жилого комплекса.

«Полагаем, что проект станет настоящим украшением этой территории, - пояснил Игорь Поляков. - Надо сказать, что наша команда проектировщиков и маркетологов разработала такие планировки, которые должны были быть на 100% функциональны, при этом еще удобны и соответствуют современной эстетике. Мы прислушиваемся к мнению покупателей, анализируем поступающие от них запросы, предлагая свежие решения в проектах нового поколения. Мы проектируем новую жизнь и удовольствия в ней, а не метры!»

Для будущих новоселов – покупателей жилья в жилом комплексе «Александрия» возможны привлекательные варианты снижения процентной ставки по ипотеке. Информацию о них, а также доступные для приобретения квартиры вы можете найти на сервисе Дом.Клик. Здесь же доступен ипотечный калькулятор, который позволит рассчитать платежи, исходя из ваших условий.

Застройщик – ООО «СК «Возрождение-19». Проектная декларация на строящийся объект недвижимости размещена (опубликована) в сети Интернет на сайте www.vozr19.ru, на сайте https://наш.дом.рф/ в Единой информационной системе жилищного строительства.