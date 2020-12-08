Недвижимость

С 1 января псковичи смогут оспорить кадастровую стоимость только двух категорий земель

После 1 января 2021 года в комиссии при управлении Росреестра по Псковской области будет возможно оспорить кадастровую стоимость земельных участков только двух категорий - земли населенных пунктов и сельскохозяйственного назначения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе псковского Росреестра.

В связи с проведением в 2020 году на территории Псковской области государственной кадастровой оценки земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и иного специального назначения; земель особо охраняемых территорий и объектов; земель лесного фонда; земель водного фонда, комиссия по рассмотрению споров результатов определения кадастровой стоимости с 1 января 2021 года прекращает прием и рассмотрение заявлений по пересмотру кадастровой стоимости указанных категорий земель.

В случае несогласия с кадастровой стоимостью земель населенных пунктов и сельскохозяйственного назначения на территории региона, заинтересованное лицо вправе обратиться с соответствующим заявлением в комиссию по адресу: 180017, Псков, улица Рабочая, 11. Контактные телефоны в Пскове: 8 (8112) 687458, 687472.

Заявления в комиссию направляются почтовым отправлением.

За 11 месяцев 2020 года в комиссию по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости псковского Росреестра поступило 170 заявлений в отношении 608 объектов недвижимости, из них не принято к рассмотрению 4 заявления в отношении 6 объектов.

По 30 заявлениям в отношении 54 объектов недвижимости комиссия приняла решения об отказе в пересмотре кадастровой стоимости объектов недвижимости (2 отказа по заявлениям с 2019 года и 28 отказов по заявлениям 2020 года).

В результате суммарная кадастровая стоимость объектов недвижимости за 11 месяцев 2020 года была снижена в 3,5 раза.