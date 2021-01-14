Недвижимость

В России предлагают ввести эскроу-счета для частных домов

В России хотят ввести эскроу-счета для частных домов. Такая мера предусмотрена в проекте стратеги развития стройотрасли и ЖКХ РФ до 2035 года, пишет газета «Известия».

Документ разработал Минстрой, по просьбе ведомства в него внесли свои предложения участники рынка. Среди них - ассоциация «Объединение генеральных подрядчиков в строительстве», «Национальное объединение строителей» (НОСТРОЙ), «Национальное объединение проектировщиков и изыскателей» (НОПРИЗ) и другие. Организации направили проект стратегии в своей редакции главе Минстроя Иреку Файзуллину.

В документе предложено совершенствовать систему проектного финансирования строительства жилья. Сегодня механизм применяют только для возведения многоквартирных домов. Проект стратегии предполагает распространить его в том числе на ИЖС, арендные дома и жилищно-строительные кооперативы (ЖСК).

Речь идет о распространении эскроу-счетов на комплексное малоэтажное строительство с привлечением застройщиков, уточнил эксперт комиссии по СРО общественного совета при Минстрое, президент ассоциации «Объединение генеральных подрядчиков в строительстве» Анвар Шамузафаров.

«По нашим оценкам, на начальном этапе это может увеличить объемы предложения на рынке малоэтажного жилья примерно на 15-20%», - сказал он.

В России ежегодно вводится около 35-40 млн кв. м индивидуального жилья. Меры, которые предложены в проекте стратегии, позволят увеличить этот показатель до 50 млн кв. м к 2024 году и до 60 млн кв. м и более к 2030 году, добавил Анвар Шамузафаров.