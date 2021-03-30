Недвижимость

«Псковжилстрой» заложит в этом году девять многоквартирных домов

АО «Псковжилстрой» заложит 9 многоквартирных жилых домов в 2021 году. Об этом в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове 30 марта рассказал генеральный директор организации Владислав Абрамов.

По его словам, более 90% квартир в домах «Псковжилстроя» покупают псковичи. Число жителей Москвы, Петербурга, Мурманска покупающих жилплощадь за время пандемии выросло на 1-1.5 %, но львиную долю покупателей все равно составляют жители Пскова и районов области.

«Предложений на рынке нет. Все что есть, продано», - заявил гость студии. По его словам, есть дома, которые только что заложили и не могут продаваться, на них уже есть спрос. «Все квартиры стоят в резерве», - добавил Владислав Абрамов.