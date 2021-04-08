Недвижимость

Госдума приняла закон о льготах по ипотеке для многодетных

Государственная Дума приняла в третьем чтении проект закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», направленный на расширение целей кредитных договоров, в отношении которых реализуются меры государственной поддержки. Данный закон поддержало 394 депутата. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Госдумы.

«Законопроект направлен на поддержку семей, в которых воспитываются трое и более детей, – сказал председатель Государственной думы Вячеслав Володин. – Он расширяет возможности использования 450 тысяч рублей, которые многодетные семьи получают от государства на погашение ипотечного кредита (если третий и последующие дети родились с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года). Семьи смогут направить эти средства на погашение ипотеки под строительство, покупку недостроенного дома или на оплату паевого взноса члена жилищно-строительного кооператива».

По его словам, это важное решение, учитывая, что недостроенный дом стоит значительно дешевле, чем готовый «под ключ». «Многодетные семьи получают сегодня от государства более миллиона рублей, которые они могут направить на решение жилищного вопроса (это материнский капитал, который в 2021 году составляет 639 431 рублей, и 450 тысяч рублей на погашение ипотеки при рождении третьего ребенка). Законопроект делает жилье для многодетных более доступным», - отметил председатель Госдумы.