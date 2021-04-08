Недвижимость

Как оформить переуступку права аренды участка, рассказали в Кадастровой палате

Как оформить переуступку права аренды земельного участка, рассказали в ФГБУ «ФКП Росреестра» по Псковской области.

Переуступка права аренды земельного участка - востребованная сделка в сфере земельных правоотношений. Это связано с тем, что соглашение об аренде земельного участка прекращает свое действие по соглашению сторон, по инициативе арендодателя или по решению суда. Если арендатору больше не нужен участок, то он все равно вынужден оплачивать арендные платежи. Поэтому переуступить свои права на территорию для него является единственным вариантом отказаться от бремени, сообщили Псковской Ленте Новостей псковской Кадастровой палате.

Для заключения сделки по переуступке арендных прав необходимо пройти следующие этапы:

1. Уведомить собственника участка;

2. Собрать комплект документов;

3. Заключить соглашение;

4. Зарегистрировать договор.

«Уведомление собственника происходит в письменной произвольной форме. Период действия соглашения переуступки не может превышать периода действия первоначального арендного договора, при этом он может быть заключен на меньший срок, по истечению которого права аренды снова перейдут к прежнему арендатору», – рассказал эксперт Кадастровой палаты по Псковской области Владимир Платонов.

Стороны могут заверить соглашение у нотариуса, однако данное требование не является обязательным.

Заключенное соглашение подлежит обязательной государственной регистрации в Росреестре. Заявление установленного образца заполняется непосредственно в МФЦ, кроме того, к заявлению необходимо приложить следующие документы:

- паспорта сторон;

- договор аренды, заключенный с прежним арендатором;

- соглашение о переуступке арендных прав;

- подтверждение надлежащего уведомления собственника участка;

- письменное согласие на сделку, если оно требуется;

- кадастровая выписка из ЕГРН;

- квитанция об оплате госпошлины.

Юридические лица дополнительно представляют заверенные копии учредительных документов (устав, ОГРН, ИНН), а также бумаги, подтверждающие полномочия руководителя на совершение сделки. Если одна из сторон действует через законного представителя, то необходимо приложить доверенность, заверенную у нотариуса. Если земельный участок принадлежал супругам, то необходимо согласие второго супруга на заключение соглашения по переуступке арендных прав оформленное в письменном виде и удостоверенное у нотариуса.

Регистрация переуступки права облагается государственной пошлиной, которая оплачивается заявителем.