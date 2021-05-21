Недвижимость

Более 300 жителей Псковской области расселили из аварийного фонда в прошлом году

317 человек в Псковской области расселены из аварийного жилого фонда в 2020 году. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на сессии областного Собрания, представляя депутатам отчет о деятельности областной администрации за 2020 год.

Целевые показатели программы расселения граждан из аварийного и ветхого жилья, по его словам, были выполнены в 2020 году на 126% по площади и на 141% по количеству людей. Это позволило региону досрочно начать 4-й этап программы.

«Благодаря поддержке Минстроя и Фонда содействия реформированию ЖКХ в общей сложности в 2020 году расселено 317 человек, проживавших в многоквартирных домах аварийной площадью почти 5 тыс. кв м. На эти цели израсходовано 149,5 млн рублей», - уточнил губернатор.

Также, отметил он, в рамках программы впервые за десятилетия были построены новые дома в Дновском и Великолукском районах.