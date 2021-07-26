Недвижимость

Объем заполнения данных в ЕГРН в Псковской области удалось увеличить до 60%

Объем заполнения данных в единый государственный реестр недвижимости в Псковской области удалось увеличить с менее чем 40% до 60%. Об этом заявила руководитель регионального управления Росреестра Олеся Ребеко в ходе рабочей встречи с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона.

«Что касается сроков, то мы ставим задачу за 4 года наполнить реестр всеми сведениями. Это сами объекты недвижимости, земельные участки, а также сведения о границах, охранных зонах, территориальных зонах. Это позволит достоверно определять кадастровую стоимость объектов, сделает рынок недвижимости прозрачным и инвестиционно привлекательным», — отметила Олеся Ребеко.

Глава региона спросил, какая помощь необходима для ускорения работы в данном направлении. Руководитель ведомства отметила, что необходимо содействие в информировании населения, председателей садовых товариществ, представителей органов местного самоуправления о возможности проведения комплексных кадастровых работ за счет внебюджетных источников. Такой механизм позволяет экономить гражданам примерно до 90% от стоимости индивидуальной постановки на учет земельного участка или объекта недвижимости.

Олеся Ребеко проинформировала Михаила Ведерникова и о реализации на территории Псковской области пилотного проекта «Земля для стройки». Работа в данном направлении ведется в рамках поручения президента России по нацпроекту «Жилье и городская среда».

В настоящее время на публичной кадастровой карте размещена информация о четырех земельных участках и 22 территорий в районах области и в городе Пскове. Со времени запуска проекта один гражданин уже полностью завершил процедуру оформления земельного участка.

«С момента обращения на выделение земли под строительство до регистрации договора аренды прошло ровно два месяца. Для граждан, с учетом необходимости прохождения процедур в разных ведомствах, раньше это занимало не просто месяцы, а годы», — отметила Олеся Ребеко и добавила, что такие короткие сроки — настоящий прорыв.

Руководитель регионального управления Росреестра также подчеркнула, что ведомство ведет информационную кампанию о простоте пользования сервисом. Михаил Ведерников поинтересовался, какой объем земельных участков занесен в систему. Олеся Ребеко ответила, что 100% тех земельных участков, которые находились в региональной и федеральной собственности и не использовались.

Также Олеся Ребеко проинформировала о вступлении с сентября в силу закона о гаражной амнистии. По словам руководителя управления Росреестра, вопрос для региона актуальный. Новые процедуры, которые также будут закреплены региональным законодательством, будут способствовать упрощению регистрации прав на строение, а также созданию единой памятки для граждан с указанием необходимых документов и последовательности действий.

Для разъяснения всех актуальных вопросов специалисты управления Росреестра уже провели ряд встреч с председателями гаражных кооперативов, представителями органов местного самоуправления, также организуют специализированные семинары.

Глава региона поблагодарил руководителя регионального управления Росреестра за плодотворное и конструктивное сотрудничество. Михаил Ведерников подчеркнул, что даст поручения профильным специалистам по выстраиванию информационной работы и межведомственного взаимодействия по тем вопросам, которые обсуждались на встрече.

«Это непростая работа, но нам надо постараться ее в максимально короткие сроки завершить. Тогда бюджет будет получать те средства, которые не получает сейчас, а самое главное — у людей будут все документы в порядке, все будет удобно и понятно», — добавил губернатор.