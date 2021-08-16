Недвижимость

Псковичам рассказали об особенностях строительства домов у водоемов

При строительстве дома вблизи водоемов важно следовать определенным правилам. Это обусловлено тем, что строительство на таких территориях часто запрещено или входит в список относительных ограничений. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в филиале ФГБУ «ФКП Росреестра» по Псковской области.

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Серьезно ограничил возможности собственников участков у водоемов Водный кодекс Российской Федерации, который вступил в действие с 1 января 2007 года.

Так, статьей 65 Водного кодекса закреплено понятие водоохранных зон и защитных прибрежных полос, которые являются зонами с особыми условиями использования территорий.

«Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы считаются установленными с момента внесения сведения о них в Единый государственный реестр недвижимости. Для того, чтобы проверить, попадает ли земельный участок или объект недвижимости в границы водоохранной зоны (прибрежной защитной полосы), необходимо воспользоваться публичной кадастровой картой, а для документального подтверждения указанных сведений необходимо заказать выписку из ЕГРН», – рассказала эксперт Кадастровой палаты по Псковской области Светлана Волкова.

На данных территориях устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности с целью предотвращения загрязнения, засорения, заиливания водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира. Кроме того, Водным законодательством установлен ряд запретов для владельцев объектов недвижимости, наиболее существенным из которых является запрет на сброс сточных и дренажных вод. В границах прибрежных защитных полос (территории с более жесткими ограничениями) дополнительно запрещаются распашка земель, размещение отвалов размываемых грунтов, выпас животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Специалисты отметили, что проектирование, строительство, реконструкция и ввод в эксплуатацию объектов недвижимости в водоохраной зоне разрешается при условии оборудования таких объектов сооружениями, которые могут обеспечить охрану водных объектов от загрязнения и истощения вод. К таким устройствам относятся канализации, ливнеотводы, колодцы, дренажные установки, системы очистки воды.

«Владельцы участков у воды должны четко сопоставлять свои желания с возможностями конкретной территории и ограничениями, которые на нее накладываются», - добавили в филиале ФГБУ «ФКП Росреестра» по региону.