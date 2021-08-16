Недвижимость

Жильцу аварийного дома под Новоржевом предоставили квартиру после вмешательства прокуратуры

Жильцу аварийного дома под Новоржевом предоставили благоустроенную квартиру после вмешательства прокуратуры. Об этом Псковской Ленте новостей сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Житель Новоржевского района обратился в прокуратуру с обращением по вопросу переселения из квартиры, предоставленной под договору социального найма. Проверка показала, что администрация Новоржевского района переселяет граждан из аварийного жилья в рамках региональной областной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2019-2025 годах», утвержденной постановлением администрации Псковской области.

Прокуратура выявила угрозу нарушения прав мужчины в связи с намерением переселить ненадлежащее лицо, которое фактически в квартире не проживает. В итоге сотрудника администрации предупредили о недопустимости нарушений требований жилищного и бюджетного законодательства при переселении гражданина из аварийной квартиры.

В настоящее время заявителя переселили из аварийного жилого помещения в благоустроенную квартиру в деревне Орша Новоржевского района.