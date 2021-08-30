Недвижимость

Псковичам рекомендуют проверять адреса объектов недвижимости в спецсистеме

Псковичам рассказали, почему важно проверять наличие адреса объекта недвижимости в Федеральной информационной адресной системе. Соответствующую информацию Псковской Ленте Новостей предоставили в пресс-службе регионального филиала Росреестра.

«Адрес объекта недвижимости, будь то земельный участок, здание, сооружение, помещение или объект незавершенного строительства – это характеристика, которая определяет местоположение объекта недвижимости в пределах населенного пункта, либо за его пределами. Поэтому, в первую очередь, адрес должен быть уникальным и неповторяющимся, то есть определенный адрес может быть присвоен только одному объекту», – говорит эксперт Кадастровой палаты по Псковской области Ирина Жукова.

Одновременно с присвоением соответствующим органом местного самоуправления адреса объекту недвижимости, он вносится в ФИАС (это общедоступный ресурс, где каждый может посмотреть информацию об адресе интересующего его объекта недвижимости. В случае отсутствия точного адреса могут возникнуть трудности с его идентификацией).

Если сведения об адресе объекта не внесены в Единый государственный реестр недвижимости или присутствует некорректный адрес, заинтересованное лицо вправе обратиться в орган регистрации прав через офисы МФЦ с заявлением о внесении в ЕГРН отдельных дополнительных сведений об этом объекте, отметили специалисты.

При этом внесение изменений в сведения ЕГРН возможно только при условии наличия данного адреса в ФИАС. Поэтому заявителю перед обращением рекомендуется удостовериться в наличии адреса на портале ФИАС.

Если и в ФИАС отсутствует адрес недвижимости, необходимо обратиться в органы местного самоуправления, имеющие полномочия на присвоение, изменение и аннулирование адресов объектов недвижимости, чтобы создать соответствующий акт и внести актуальную информацию об адресе в ФИАС.