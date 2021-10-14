Недвижимость

Греф оценил доступность жилья в России

Ипотека сегодня является единственным способом покупки жилья для большинства россиян. При этом, несмотря на рост цен, доступность жилья для граждан сохраняется: есть широкий спектр программ с господдержкой на «первичку», а Сбербанк со своей стороны стремится держать ставки на приемлемом уровне, заявил глава банка Герман Греф.

«Ипотека сегодня является единственным способом покупки жилья для большинства россиян. Несмотря на рост цен на первичное и вторичное жилье в 2020 году, который частично связан с рекордно низким уровнем процентных ставок по ипотечным кредитам, доступность жилья для граждан сохраняется, в том числе благодаря широкому спектру программ с господдержкой для объектов первичного рынка», - цитирует главу Сбербанка РИА Новости.

Со своей стороны банк стремится держать ставки на приемлемом уровне, добавил глава кредитной организации. По данным сайта банка, взять кредит на покупку квартиры в новостройке можно от 8,4% годовых, на вторичном рынке - от 8,1% годовых. По льготной программе на новостройки ставка составляет от 6,05% годовых, по семейной ипотеке - от 5,3%, по дальневосточной ипотеке - от 0,1%.

В результате спрос на ипотеку стабильно растет, отметил Греф. Так, в 2021 году Сбербанк уже выдал ипотечных кредитов более чем на 2 триллиона рублей, что на 60% больше, чем за девять месяцев прошлого года. В то же время ипотека на новостройки в портфеле выданных банком кредитов на протяжении ряда месяцев составляет не более 25%.

«Рост цен на вторичном рынке не был столь динамичным, как на первичном, ни в 2020 году, ни за девять месяцев 2021 года, что позволяет потенциальным заемщикам более точно спрогнозировать свои расходы на приобретение квартиры», - заметил глава Сбербанка.

По данным ЦБ, средняя ставка по ипотечным кредитам в России в сентябре слегка снизилась – на 0,05 процентного пункта - до 7,73%. При этом долги россиян по ипотеке впервые превысили 11 триллионов рублей, увеличившись в прошлом месяце на 2,3% - до 11,19 триллиона рублей.